"Мы должны формировать мощную систему ПВО": Маломуж о развертывании РФ нового этапа войны

Россия усиленно готовится к развертыванию нового этапа войны против Украины – оккупанты готовят стратегические резервы.

Об этом телеканалу "Эспрессо" рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Мы уже больше года говорим о том, что Россия готовит новый этап войны… знаковым было заседание коллегии Минобороны России во главе с Путиным в декабре 2022 года, где они определили мобилизацию до 1 млн 200 тыс. человек, где привлекли все виды военно-промышленного комплекса: взимание резервов, подключая получение боеприпасов ракетных систем стран своих партнеров, таких как Иран, Северная Корея, Африка", — напомнил он.

Маломуж также отметил, что Россия возвращает те ресурсы, которые она одно время перепродавала.

"То есть мы видим эти попытки. Разведка сегодня говорит постфактум. У нас действительно были такие знания, что день и ночь работают эти заводы, у них еще нет тех ресурсов, чтобы быстро все сделать, но постепенно наращивают", — отметил генерал.

Экс-руководитель Службы внешней разведки подчеркнул, что сегодня Украине противостоит армия не просто тактического уровня, а стратегического, где они имеют на территории нашего государства более 400 тыс. только военных и огромное количество техники.

Россия располагает десятками миллионов боеприпасов разных типов. Они сейчас их реабилитируют и бросают на фронт – производят новые, меньше, но производят.

"Россия развернула все силы против нас. То есть мы должны это учитывать, формировать мощную систему ПВО в отношении защиты наших городов, включая критическую инфраструктуру. Это и системы ПВО, но защита непосредственно объектов, которые должны быть защищены, и бетонные укрепления", – резюмировал он.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов дал оптимистический прогноз по окончанию войны в Украине.

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