"Мы должны наконец-то поступить правильно: Зеленский о том, что Россия несет голод и бедность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир должным образом отреагировать на действия страны-агрессора.

Он подчеркнул, что сейчас Россия несет миру голод, отчаяние и бедность, и этого нужно избежать.

Об этом 23 мая в ходе онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Джордж Маршалл еще в 1947 году сказал такие слова: наша политика направлена не против какой-либо страны или доктрины, а против голода, бедности, отчаяния и хаоса. Ее целью должно быть возрождение работающей экономики в мире, чтобы разрешить появлению политических и социальных условий, в которых могут существовать свободные институты. Эти слова актуальны и сегодня. Мои предложения направлены так же против голода, бедности, отчаяния и хаоса И против войны, развязанной Россией и несущей за собой голод, бедность, отчаяние и хаос. И не только нам, поэтому, чтобы гарантировать мир и спокойствие, все мы должны действовать быстро и превентивно, должны не бояться создавать новые прецеденты. Чтобы мир ействовал превентивно. Поэтому сейчас можем сделать по-другому: наконец-то правильно", — сказал президент.

Отметим, что выступление президента Зеленского в Давосе закончилось аплодисментами.

Напомним, в Украине можно было сохранить десятки тысяч жизней, если бы мир вовремя предоставил оружие. Также сейчас Украине нужно минимум 5 млрд. долларов в месяц, чтобы сохранить экономику в условиях войны.

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