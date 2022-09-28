Мы должны подготовиться: экс-посол США предупредил мир о катастрофе, которая может произойти из-за ядерного шантажа Путина

Ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина несет угрозу не только Украине, но и всему миру, в том числе и самой РФ.

В Кремле это понимают, потому пользуются этим методом ведения "дипломатии", поскольку у Путина больше нет, чем шантажировать. Его армия проигрывает на поле боя, а давление на Европу российским газом не помогает – Запад продолжает поддерживать Украину.

Об этом рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью Радио НВ.

"Его армия не побеждает в Украине, его газ не заставляет Европу отступать от Украины. Это его единственная карта, но эта карта хороша только как блеф. Использовать эту карту — катастрофа не только для Украины, не только для Запада, но и для России "Мы должны трезво относиться к таким угрозам, мы должны подготовиться . По моему мнению, сильное выступление (президента США Джо-ред.) Байдена в ООН было хорошим ответом на такие угрозы", — заявил бывший посол США в Украине.

Американский дипломат также рассекретил, что США секретно контактировали с Россией, чтобы предупредить Москву о "сильном ответе с нашей стороны".

Как ранее писали, Россия может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, в армии Путина есть до 5 тысяч тактических ядерных зарядов, на боевом дежурстве – 2,5 тысяч.

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