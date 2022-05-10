"Мы должны продолжать эвакуацию": мэр Мариуполя сообщил, сколько мирного населения осталось в городе

"Мы должны продолжать эвакуацию": мэр Мариуполя сообщил, сколько мирного населения осталось в городе

В Мариуполе остаются и ждут эвакуации еще 100 тысяч человек.

Для этого должен быть устойчивый режим тишины, который часто нарушают российские оккупанты.

Об этом рассказал "Ukraine Media Center" городской голова Вадим Бойченко, пишет Мариупольский городской совет.

"100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого", — подчеркнул мэр Мариуполя.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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