"Мы должны убить их ракетную и беспилотную индустрию": Кулеба отреагировал на обстрел Днепра

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра, который совершила Россия сегодня.

Об этом он написал в Twitter.

"Каждый шквал ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную и беспилотную индустрию массированным санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", — говорится в сообщении министра.

Что известно о попадании в дом в Днепре

В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в доме обрушился минимум один подъезд. На месте работают аварийные и спасательные службы.

Фото: Associated Press

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о по меньшей мере десяти раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 16.20 в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасли 15 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП.

По словам мэра города Бориса Филатова, весь район обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

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