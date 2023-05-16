Мы должны все сделать, чтобы завершить войну в 2023 году — Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что должны все сделать, чтобы завершить войну 2023 года.

Об этом говорилось в интервью youtube-канала "Разные люди".

"Мы постепенно двигаемся к победе. У нас было оккупировано более 40% территории с 24 февраля. Сейчас — менее 30%. Прогрессия, как говорится, на лицо. Мы должны все сделать, чтобы в 2023 году все закончить", — подчеркнул он.

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По словам Буданова, оккупанты потеряли наступательный потенциал, но выстроили мощную оборону.

"Он (наступательный потенциал – ред.) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции", – резюмировал глава ГУР.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько оккупантов воюют в Украине. Руководитель ГУР подчеркнул: "Все, что россияне могли задействовать, уже задействовано".