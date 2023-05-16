Мы должны все сделать, чтобы завершить войну в 2023 году — Буданов

По словам руководителя ГУР, оккупанты потеряли наступательный потенциал, но выстроили мощную оборону.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что должны все сделать, чтобы завершить войну 2023 года.
Об этом говорилось в интервью youtube-канала "Разные люди".
"Мы постепенно двигаемся к победе. У нас было оккупировано более 40% территории с 24 февраля. Сейчас — менее 30%. Прогрессия, как говорится, на лицо. Мы должны все сделать, чтобы в 2023 году все закончить", — подчеркнул он.
По словам Буданова, оккупанты потеряли наступательный потенциал, но выстроили мощную оборону.
"Он (наступательный потенциал – ред.) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции", – резюмировал глава ГУР.
Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько оккупантов воюют в Украине. Руководитель ГУР подчеркнул: "Все, что россияне могли задействовать, уже задействовано".
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