"Мы должны выступить против этой нескрываемой агрессии": Байден призвал мир не идти на уступки России

Вашингтон вместе с союзниками планирует поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности в дальнейшем.

По словам президента США Джо Байдена, Россия надеется, что мир "устанет и позволит ей раздавить Украину без последствий".

Об этом стало известно из выступления американского лидера на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября.

“Но я спрашиваю вас: если мы покинем ключевые принципы Хартии ООН, чтобы угодить агрессору, сможет ли любое государство-член быть уверенным в собственной защищенности? Если мы позволим вырезать Украину или независимость любой нации в безопасности? Ответ – нет”, – сказал Байден.

"Мы должны выступить против этой нескрываемой агрессии сегодня, чтобы предотвратить других потенциальных агрессоров завтра", — говорится в речи.

Напомним, эксперт озвучил главную задачу Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон.

Читайте также: