"Мы должны выжить": украинка рассказала, как из-за войны была вынуждена расстаться с мужем и сбежать с ребенком в Польшу

"Мы должны выжить": украинка рассказала, как из-за войны была вынуждена расстаться с мужем и сбежать с ребенком в Польшу

Украинка надеется, что когда-нибудь ее семья воссоединится.

Российское вторжение заставило многие украинские семьи покинуть свои дома и переехать в более безопасное место. Одна из украинок, которую зовут Елена, вместе с 2-летней дочерью сбежала из Киева в Польшу и поделилась своей историей.

Об этом она рассказала CNN.

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Женщина рассказала, что было 5:36 утра, когда она услышала на улице что-то вроде большого взрыва.

"Я отправила мужа посмотреть, что происходит на улице. Он сказал, что да, что-то действительно происходит, но очень далеко. Потом мы начали просматривать новости, и мы поняли, что война (началась)", — сказала она.

После этого семья решила выехать в Польшу, но на границе им пришлось расстаться, потому что мужу запрещено покидать страну.

"Сложнее всего было в этой ситуации... Он сказал, что я должна спасти нашего ребенка и идти в безопасность, и убедил меня пересечь границу самой, только с ребенком", — отмечает украинка.

Она сказала, что на границе столкнулись с длинными очередями автомобилей, и им пришлось идти пешком 30 километров, чтобы попасть в Польшу. Женщина говорит, что было очень тяжело, потому что она не знала польского языка.

"Я вообще не знаю Польши. У меня есть деньги всего на несколько выходных, чтобы прожить, на эти деньги с ребенком. Это как что-то очень неизвестное. Из-за своего ребенка я сделала этот шаг. Я очень долго не могла отпустить своего мужа. Мы плакали, обнимались. Я поняла, что я должна оставаться сильной ради своей дочери. Для меня великая миссия – защитить ее", — рассказала она.

По словам Елены, дочь каждый день спрашивает, когда отец будет с ними. По ее словам, она постоянно пишет мужу сообщение, чтобы проверить, жив ли он.

Сейчас она живет в общежитии с примерно с 40 другими беженцами, включая детей. Украинка говорит, они надеются, что когда-нибудь их семья воссоединится.

"Мы должны выжить, и я считаю, что у Украины большое будущее", – сказала она.