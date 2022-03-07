"Мы должны выжить": украинка рассказала, как из-за войны была вынуждена расстаться с мужем и сбежать с ребенком в Польшу

Украинка надеется, что когда-нибудь ее семья воссоединится.
Российское вторжение заставило многие украинские семьи покинуть свои дома и переехать в более безопасное место. Одна из украинок, которую зовут Елена, вместе с 2-летней дочерью сбежала из Киева в Польшу и поделилась своей историей.
Об этом она рассказала CNN.
Женщина рассказала, что было 5:36 утра, когда она услышала на улице что-то вроде большого взрыва.
"Я отправила мужа посмотреть, что происходит на улице. Он сказал, что да, что-то действительно происходит, но очень далеко. Потом мы начали просматривать новости, и мы поняли, что война (началась)", — сказала она.
После этого семья решила выехать в Польшу, но на границе им пришлось расстаться, потому что мужу запрещено покидать страну.
"Сложнее всего было в этой ситуации... Он сказал, что я должна спасти нашего ребенка и идти в безопасность, и убедил меня пересечь границу самой, только с ребенком", — отмечает украинка.
Она сказала, что на границе столкнулись с длинными очередями автомобилей, и им пришлось идти пешком 30 километров, чтобы попасть в Польшу. Женщина говорит, что было очень тяжело, потому что она не знала польского языка.
"Я вообще не знаю Польши. У меня есть деньги всего на несколько выходных, чтобы прожить, на эти деньги с ребенком. Это как что-то очень неизвестное. Из-за своего ребенка я сделала этот шаг. Я очень долго не могла отпустить своего мужа. Мы плакали, обнимались. Я поняла, что я должна оставаться сильной ради своей дочери. Для меня великая миссия – защитить ее", — рассказала она.
По словам Елены, дочь каждый день спрашивает, когда отец будет с ними. По ее словам, она постоянно пишет мужу сообщение, чтобы проверить, жив ли он.
Сейчас она живет в общежитии с примерно с 40 другими беженцами, включая детей. Украинка говорит, они надеются, что когда-нибудь их семья воссоединится.
"Мы должны выжить, и я считаю, что у Украины большое будущее", – сказала она.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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