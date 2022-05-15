"Мы дошли, господин президент, мы здесь": украинские защитники отбросили кафиров в госграницу РФ на Харьковщине

Министерство обороны Украины сообщило, что Силы территориальной обороны ВСУ г. Харькова вышли к государственной границе России.
По данным Минобороны, в государственный рубеж России вышел 227 батальон 127 бригады, отбросив оккупантов на Российскую Федерацию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав видео.
"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы. Итого к победе!", — коротко подписали сообщение.
На видео военные докладывают о своих успехах президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
"Господин президент, Верховный главнокомандующий Украины, докладываю, сегодня, 15 мая, 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на рубеж, на раздельную полосу с РФ, страной-оккупанта. Мы пришли, господин президент, мы здесь", — доложили военные.
Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении, самой горячей точки в Харьковской области.
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