"Мы дошли, господин президент, мы здесь": украинские защитники отбросили кафиров в госграницу РФ на Харьковщине

"Мы дошли, господин президент, мы здесь": украинские защитники отбросили кафиров в госграницу РФ на Харьковщине

Министерство обороны Украины сообщило, что Силы территориальной обороны ВСУ г. Харькова вышли к государственной границе России.

По данным Минобороны, в государственный рубеж России вышел 227 батальон 127 бригады, отбросив оккупантов на Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав видео.

"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы. Итого к победе!", — коротко подписали сообщение.

На видео военные докладывают о своих успехах президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Господин президент, Верховный главнокомандующий Украины, докладываю, сегодня, 15 мая, 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на рубеж, на раздельную полосу с РФ, страной-оккупанта. Мы пришли, господин президент, мы здесь", — доложили военные.

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении, самой горячей точки в Харьковской области.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского в конце 81-го дня войны

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