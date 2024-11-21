"Мы двигаемся к катастрофе": Вучич прокомментировал удар РФ по Украине межконтинентальной ракетой

Президент Сербии посетовал, что никто не хочет прислушаться к его словам о "перемирии".

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал "ненормальными" тех, кто считает блефом ядерные угрозы Путина.

Об этом пишет сербское издание Novosti.

"Если вы думаете, что будете стрелять чем угодно по территории Российской Федерации, с логистикой западных стран, с оружием с Запада, и что это останется без ответа, и что Путин не будет использовать все виды оружия, которые, по его мнению, нужны, вы или его не знаете, или вы ненормальные, третьего варианта нет", – отметил Вучич.

Он призвал прислушаться к его словам и подчеркнул, что сейчас мир идет к катастрофе.

"Не думайте, что кто-то где-то блефует. К сожалению, никто не блефует и, к сожалению, мы идем к катастрофе. Никто никого не хочет слышать, никто не хочет слышать слово "перемирие". Нас выставят сумасшедшими и больными людьми, а все, кто хочет пойти на войну и умереть вместо них, будут умными", – заявил сербский лидер.

По его словам, ни в Москве, ни в Киеве в действительности не хотят мира.

"Я слышал и от людей из Москвы, и Зеленский сказал мне в лицо, что это [перемирие — ред.] не очень хорошая идея. Если люди в мире этого не понимают, я не смогу помочь. Сегодня межконтинентальная ракета, завтра что-то другое", – добавил президент Сербии.

Напомним, на фоне запуска нового оружия врага по территории Украины иностранцы скупают бункеры и готовятся к возможной Третьей мировой войне. Испытание в боевых условиях ракетной системы "Орешник" Путин назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО по отношению к России".

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