"Мы двигались очень быстро": представитель Совета нацбезопасности США о предоставлении Украине разрешения бить по РФ

Майкл Карпентер отметил, что США "немедленно" отреагировали на запрос Украины о защите от российской агрессии на ее территории.

Президент США Джо Байден разрешил Украине бить американским оружием по целям на территории РФ для защиты от агрессии, в том числе по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. О том, как происходил процесс принятия этого беспрецедентного решения президента Байдена, рассказал директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью ТСН.ua.

По словам Карпентера, Белый дом "очень быстро" отреагировал на просьбу Украины разрешить наносить удары по территории страны-агрессора.

"В начале этого месяца, как вы знаете, россияне начали свое наступление в Харьковской области. И вскоре после этого украинская сторона пришла к нам и спросила, могут ли они применить американское оружие для того, чтобы отвечать на огонь с российской стороны. Президент Байден немедленно созвал группу национальной безопасности и поручил нам разработать рекомендации, которые позволили бы украинцам бить по российскому оружию, которое бьет по ним. И эти рекомендации теперь уже вступили в силу и действуют», – рассказал Карпентер о процессе принятия решения в Белом доме.

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Напомним, разрешение США наносить удары по территории России американским оружием не ограничено границами Харьковщины. Майкл Карпентер объяснил, что все российские территории у северной границы Украины могут стать законными целями, если армия РФ ведет обстрел.

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