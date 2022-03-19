"Мы е*ошим высотки и по*уй, что там мирные жители": СБУ перехватила разговор оккупантов

"Мы е*ошим высотки и по*уй, что там мирные жители": СБУ перехватила разговор оккупантов

Спецслужба также сообщила, как российские войска оправдывают свои атаки по гражданским домам.

Российские военные обстреливают дома мирных жителей Украины и зная, и не зная, что в них находятся люди – свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов.

Об этом сообщили в СБУ 19 марта.

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"В промытые пропагандой мозги "рашистов" заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах — противотанковое оружие, мощные ракетные установки и Javelin", – говорится в сообщении.

Там отметили, что захватчики оправдывают расстрел мирных жителей такими словами: "Путин дал им время съе*аться, а они не съе*ались".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика оккупантов 18+

Напомним, в сутки 18 марта российские войска своими обстрелами повредили 40 домов в Луганской области.