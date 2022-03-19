"Мы е*ошим высотки и по*уй, что там мирные жители": СБУ перехватила разговор оккупантов

Спецслужба также сообщила, как российские войска оправдывают свои атаки по гражданским домам.
Российские военные обстреливают дома мирных жителей Украины и зная, и не зная, что в них находятся люди – свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов.
Об этом сообщили в СБУ 19 марта.
"В промытые пропагандой мозги "рашистов" заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах — противотанковое оружие, мощные ракетные установки и Javelin", – говорится в сообщении.
Там отметили, что захватчики оправдывают расстрел мирных жителей такими словами: "Путин дал им время съе*аться, а они не съе*ались".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика оккупантов 18+
Напомним, в сутки 18 марта российские войска своими обстрелами повредили 40 домов в Луганской области.
Читайте также:
- ВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ : ЧТО ОН ЗНАЧАЕТ И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Звание в армии Украины (ВСУ)
- Кто такие хакеры из Anonymous
- Что такое репарации
- Что такое закрытое небо
- Кто такие вагнеровцы
- Что такое демилитаризация