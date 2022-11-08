"Мы едем гибнуть": в Ульяновске мобилизованные оккупанты жалуются на отсутствие выплат и обеспечения (видео)

Солдаты жалуются, что им помогают лишь родственники.

Мобилизованные из Ульяновской области в РФ обратились к губернатору региона с требованием выплатить обещанные деньги и предоставить хоть какое-то обеспечение.

Соответствующее видео с обращение опубликовали в Telegram-канале Baza.

Мобилизованные россияне обратились к губернатору Алексею Русских на вечернем построении.

"Мы хотим узнать, когда ульяновским мобилизованным будут выплаты? Не просто 10–20 тысяч, как подачка, а нормальные. Почему самарским платят, хотя они с нами плечом к плечу, чувашам выплатили, в Татарстане полностью одевают и во многих других областях выплачивают деньги, помогают? А у нас только наши родные и близкие помогают", – жалуются солдаты.

По словам мобилизованных, губернатор обещал приехать к военнослужащим, но пока что присылает вместо себя заместителей, которые не могут ответить на вопросы. Солдаты требуют выплат как у добровольцев (им заплатили по 200 тысяч рублей).

"Чем мы хуже? Мы также едем гибнуть…И мы хотим знать, что наша семья дома будет обеспечена".

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 8 ноября ВСУ уничтожили более 77 тыс. российских захватчиков на войне против Украины.

Российское командование не жалеет личный состав и опрокидывает только мобилизованных россиян на восток, где их беспощадно уничтожают ВСУ.

В Казани толпа разъяренных "чмобиков" обругала генерала и заставила его уйти. Мобилизированные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить условия содержания.

Мобилизированные россияне часто злоупотребляют алкоголем, так несколько десятков российских новобранцев устроили потасовку на рынке в Омске.

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