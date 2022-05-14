"Мы это сделали!": Впервые за долгое время удалось провести эвакуацию из Северодонецка

Из Северодонецка Луганской области 14 мая удалось провести эвакуацию гражданских – впервые за долгое время.
Из города удалось вывезти 17 человек, из которых трое – дети.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"После таких событий всегда себе говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот, наконец, удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей. Продолжение следует! Верьте в ВСУ!" – говорится в сообщении.
Заметим, что раньше долгое время невозможно было провести эвакуацию из Луганской области из-за того, что российские войска прорвались в Белогоровку. Эвакуация стала возможна после того, как оккупантам дали отпор украинские военные.
Напомним, по данным МВД, на сегодняшний день ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в частности в районе Сиверского Донца.
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