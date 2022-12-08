Мы это уже пробовали с Гитлером: глава МИД Словакии – о призывах некоторых политиков договариваться с Путиным

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, комментируя призывы некоторых политиков и должностных лиц о необходимости переговоров с Путиным, напомнил о последствиях попыток договориться с Адольфом Гитлером.

Об этом дипломат сказал на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Словакии заверил, что его страна хорошо изучила уроки истории. Качер подчеркнул, что Словакия будет поддерживать Украину к победе.

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером — от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец — это когда вы скажете. Это украинский вариант мира", — сказал Качер.

Он уверен, что Украина победит и вернет свои суверенные территории.

Поддержка Словакии Украины

От начала полномасштабного вторжения России Словакия помогает Украине. 8 декабря министр иностранных дел Словакии заверил, что Братислава предоставит Украине новый пакет военной помощи. Кроме того, страна обещает сделать все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.

Также известно, что Словакия намерена производить боеприпасы специально для Украины. Речь идет о боеприпасах необходимых калибров – 120 мм, 155 мм.

Словакия передает Украине современные дальнобойные гаубицы

Читайте также: