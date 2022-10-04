"Мы этого не скрываем": Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в войне против украинцев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что его страна принимает участие в так называемой "специальной военной операции".

Диктатор Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в войне против украинцев и мирных городов. Однако президент отмечает, что во время боевых действий "они никого не убивают".

Об этом пишут белорусские СМИ.

“Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, то мы там участвуем. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств”, – сказал Лукашенко.

Также он добавил, что страна принимает участие в войне для того, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси". Лукашенко опасается удара со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Как я говорил, в спину российским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что российский диктатор Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси и даже может организовать бунт против Лукашенко.

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