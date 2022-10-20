"Мы этого не заказывали": Зеленский - о взрыве на Крымском мосту

Зеленский рассказал западным журналистам, что Крымский мост мог стать жертвой разборок между российскими военными и ФСБ.

Украина не имеет отношения к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CTV News.

"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно. Они (власть в РФ. – Ред.) имеют серьезные внутренние разногласия между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня эта система состоит из нескольких ветвей, постоянно решающих, кто из них главный", – заявил Зеленский.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел в субботу, 8 октября, около 6 часов утра.

В РФ сообщали о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Впоследствии количество жертв, по данным РосСМИ, возросло до пяти.

Российский диктатор Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил во всем Украину.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

Политический эксперт Дмитрий Васильев также уверен, что мост подорвали сами россияне. По его мнению, это была диверсия Минобороны РФ против ФСБ или ФСБ против Минобороны.