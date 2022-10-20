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"Мы этого не заказывали": Зеленский - о взрыве на Крымском мосту

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"Мы этого не заказывали": Зеленский - о взрыве на Крымском мосту

Фото: Associated Press

Зеленский рассказал западным журналистам, что Крымский мост мог стать жертвой разборок между российскими военными и ФСБ.

Украина не имеет отношения к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CTV News.

"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно. Они (власть в РФ. – Ред.) имеют серьезные внутренние разногласия между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня эта система состоит из нескольких ветвей, постоянно решающих, кто из них главный", – заявил Зеленский.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел в субботу, 8 октября, около 6 часов утра.

В РФ сообщали о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Впоследствии количество жертв, по данным РосСМИ, возросло до пяти.

Российский диктатор Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил во всем Украину.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

Политический эксперт Дмитрий Васильев также уверен, что мост подорвали сами россияне. По его мнению, это была диверсия Минобороны РФ против ФСБ или ФСБ против Минобороны.

Кто действительно причастен к подрыву Крымского моста

Кто действительно причастен к подрыву Крымского моста

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