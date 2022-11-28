"Мы готовимся": эксперт рассказал, что энергетики знают о целях россиян и куда они будут бить

Энергетический эксперт отметил, что благодаря этому можно немного смягчить последствия удара.

Специалисты знают о целях россиян и какие объекты энергетики будут атаковать ракетами. Энергетики ожидают новый удар в ближайшие дни.

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Мы понимаем, куда они могут целиться, и где будет самое неприятное. Главная работа, чтобы смягчить последствия того, что они попадут туда, куда нам не нужно... Есть информация о том, что могут быть атаки в последующие дни. Мы готовимся и очень напряженно идет сейчас работа", – рассказал Харченко.

Также, по словам эксперта, ситуация сейчас сложная, ведь в Украине после обстрелов нет ни одной неповрежденной электростанции и ни одного неповрежденного высоковольтного трансформатора.

Массированная ракетная атака Украины 23 ноября

В среду Россия нанесла очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В результате "прилетов" полностью или частично отсутствовало электроснабжение и водоснабжение во многих населенных пунктах, а также в Киеве и области.

В результате постоянных повреждений энергетического оборудования в Украине действуют графики плановых и экстренных отключений электроэнергии.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, нужно быть готовым, что отключения электроэнергии могут быть до весны, поскольку при низких температурах увеличивается нагрузка на энергосистему.

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