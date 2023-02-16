"Мы готовы": Данилов назвал дату, к которой Россия готовит новую ракетную атаку

Россияне планируют новую массовую ракетную атаку Украины к годовщине полномасштабного вторжения, 23-24 февраля. Украина готова к потенциальному обстрелу, и он никоим образом не повлияет на ход войны.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО допускает, что оккупанты могут откорректировать свою тактику и пускать ракеты в ночное время, как это произошло этой ночью, 16 февраля.

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"Они готовятся и будут пытаться именно к 23-24 февраля попытаться осуществить массированную атаку. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы… Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал Данилов, подчеркнув, что украинцам следует сохранять спокойствие.

Он заверил, что Украина справится с этими возможными обстрелами и обязательно победит.

"Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, еще раз скажу, будет тяжело. До этого нужно готовиться. Надо сохранять максимальное спокойствие. Понимать, что мы обязательно победим", – подчеркнул он.

По словам Данилова, уже этим летом украинцы будут видеть "совсем другую" ситуацию на фронте и вообще.

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что российские войска до 24 февраля могут прибегнуть к диверсиям в Украине или на территории Европы, не исключается вероятность еще одной ракетной атаки.

Майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман тоже считает, что российская армия может готовить провокации к годовщине полномасштабного вторжения и не только в Украине. Большое новое наступление РФ маловероятно.

А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" на годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

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