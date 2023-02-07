"Мы готовы к любому развитию событий": Данилов рассказал о новом наступлении россиян

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские захватчики готовятся к новому наступлению.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

«Они готовятся. …24 февраля. Подходит годовщина этих событий, которые у них произошли. Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того, что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией (но мы обязательно ее освободим), нет никаких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали», — сказал Данилов.

Данилов также добавил, что Украина готова к любому развитию событий.

«Понимаем, что происходит у врага, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане. Нам предстоит еще очень много работать, работать, работать для того, чтобы мы освободили всю нашу родную землю от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года», — добавил он.

Новое наступление России

Оккупанты угрожают "Битвой за Одессу" и заявляют о намерениях захватить весь юг.

В то же время, россияне усиливают лобовые штурмы Бахмута и пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях.

Тогда как полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что широкомасштабного наступления российской армии, о котором говорят в последнее время, не было

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