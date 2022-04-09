"Мы готовы к любым сценариям": Синегубов рассказал, попытается ли РФ снова захватить Харьков

"Мы готовы к любым сценариям": Синегубов рассказал, попытается ли РФ снова захватить Харьков

Вооруженные силы Украины "отработали по полной", защищая Харьков.

Несмотря на то, что армия Российской Федерации не смогла захватить Харьков, враг не оставил свою идею ни по городу, ни по области.

Такое мнение председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов высказал в интервью "НВ".

По его словам, Вооруженные силы Украины "отработали по полной", защищая Харьков, а Россия наземное сражение проиграла.

Синегубов подчеркнул, что на попытках взять город российские оккупанты потеряли очень большое количество живой силы, бронированной техники, авиации, десанта.

“Мы готовы к любым сценариям. Мы понимаем, что свою идею враг не оставил ни в городе Харькове, ни в области. Конечно, сейчас акценты больше касаются Донецкой и Луганской областей, однако мы понимаем, что акценты на Харьковской области будут сосредотачиваться в частности. Поэтому наши вооруженные силы постоянно наращивают свое военное присутствие здесь и укрепляют свои позиции”, — подчеркнул глава области.

Напомним, Снегубов сообщал, что в Харьковской области остается сложной ситуация в Изюмском направлении. Армия РФ пробует обойти Изюм с позиции Вооруженных Сил.

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