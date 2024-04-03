"Мы готовы к отражению их нападения": в Воздушных силах прокомментировали вероятность атак из Беларуси

Если с территории Беларуси будут осуществлены ракетные запуски по Украине или самолеты будут атаковать украинскую территорию, Воздушные силы ВСУ отразят воздушное нападение.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Эспрессо".

По его словам, украинские силы, в частности, ГУР и СБУ, доказали, что могут проводить уникальные операции на территории противника.

"Если будет существовать угроза с территории Беларуси, мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наше воздушное пространство", — подчеркнул Евлаш.

По словам Евлаша, Белоруссия уже разрешала РФ атаковать Украину со своей территории.

"Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любым действиям противника, в том числе — удару по воздушным целям врага", — добавил он.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он готовится к войне. Однако эксперты считают, что если диктатор выдаст команды своим войскам, белорусские добровольцы смогут остановить их продвижение.

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