"Мы готовы к отражению их нападения": в Воздушных силах прокомментировали вероятность атак из Беларуси

ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям развития событий.
Если с территории Беларуси будут осуществлены ракетные запуски по Украине или самолеты будут атаковать украинскую территорию, Воздушные силы ВСУ отразят воздушное нападение.
Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Эспрессо".
По его словам, украинские силы, в частности, ГУР и СБУ, доказали, что могут проводить уникальные операции на территории противника.
"Если будет существовать угроза с территории Беларуси, мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наше воздушное пространство", — подчеркнул Евлаш.
По словам Евлаша, Белоруссия уже разрешала РФ атаковать Украину со своей территории.
"Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любым действиям противника, в том числе — удару по воздушным целям врага", — добавил он.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он готовится к войне. Однако эксперты считают, что если диктатор выдаст команды своим войскам, белорусские добровольцы смогут остановить их продвижение.
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