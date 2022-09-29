Мы готовы к встрече: Жданов рассказал, что Россия может атаковать Луцк и Львов

Своими действиями захватчики хотят отрезать Украину от поставок западного оружия, однако есть большие сомнения, что это у них получится.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы можем предположить, что россияне будут готовить ударную группировку на два направления — это Волынская область. Я раньше говорил, что они будут идти не на Киев, а на Луцк-Львов. Их главная задача — отрезать Украину от запада, чтобы сделать невозможным поставки оружия. Однако сейчас это уже нет такого значения, потому что поставка оружия идет через всю границу. А потому даже если они дойдут до Львова — это не решит их проблем", — пояснил Олег Жданов.

Россияне могут открыть еще один фронт на западе Украины, двинувшись 200-тысячной группировкой.

"А судя по тому, что группировка войск может быть большой — до 200 тысяч. Если они, конечно, соберут 500 тысяч мобилизованных, то тогда они могут выбрать два направления — Киев и Луцк-Львов. Но судя по заявлениям Данилова — мы готовы к встрече. Очевидно, что колонн уже не будет. Там все будет очень серьезно", — сказал Жданов.

Напомним, Украина получит от США дополнительное оружие и средства для реагирования на возможные ядерные инциденты.

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