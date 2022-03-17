Мы хотели друг другу ноги прострелить, чтобы попасть в госпиталь – из разговора оккупанта с родителями

Мы хотели друг другу ноги прострелить, чтобы попасть в госпиталь – из разговора оккупанта с родителями

СБУ перехватила новый разговор российского оккупанта с матерью.

Служба безопасности Украины обнародовала очередной разговор российского оккупанта с родными.

На этот раз в перехваченном разговоре захватчик пожаловался матери, что российским военным, которые отказывались воевать, дали восемь лет тюрьмы.

"У нас 120 человек отправили обратно в бригаду в госпиталь с ранениями. У нас 120 человек ранены и 350 человек "200 груз". Наша бригада не боеспособна уже, на нас сейчас нападут – нас всех повалят, у нас ни танков нет, ничего нет – все украинцы подорвали минометами", — говорит оккупант.

Чтобы сохранить жизнь, российские военные придумали способ, как сбежать с войны:

"Ты знаешь, что мы хотели сделать? Я тебе по секрету скажу... мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск... Увозят. Так пацаны делали. Мы хотели друг другу тупо ноги прострелить, чтобы нас забинтовали и нас отправили в госпиталь", — рассказал оккупант.

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