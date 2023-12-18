"Мы хотим, чтобы понятия ВСУ и коррупция были совсем несовместимыми" – Залужный

Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ должны сконцентрироваться на выполнении своих задач, а не на поиске пищи, одежды и средств бронезащиты.
В Генштабе выступают за то, чтобы понятие "ВСУ" и понятие "коррупция" были совсем несовместимыми. Поскольку военные должны сконцентрироваться только на выполнении боевых задач.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".
"Первое, что мы хотим, чтобы понятие "ВСУ" и понятие "коррупция были совсем несовместимы", — сказал Залужный.
Главнокомандующий подчеркнул, что Вооруженные силы должны сконцентрироваться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".
"Они (ВСУ – ред.) должны концентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть", — подытожил главком.
Напомним, в октябре Минобороны шокировали заявлением. Внутренний аудит обнаружил хищение миллионов. Речь идет о липовых выплатах военным, которые на самом деле были вне боевых действий.
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