"Мы хотим переложить на ВСУ всю тяжесть войны": Блаженнейший Святослав о мобилизации и презрении к военными

Блаженнейший Святослав Шевчук считает, если украинцы будут проектировать завышенные надежды и ожидания на военных Вооруженных сил Украины, тем самым мы презираем военных.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Тогда думаем, что они за нас все могут сделать. И вот вам пример, как можем призерать Вооруженные силы Украины. Все еще есть часть украинского общества, которая думает, что война – это не их дело. Даже президент сказал, что украинцы потеряли экзистенциальное ощущение опасности войны", — подчеркнул он.

По мнению Шевчука, иногда украинцы хотят переложить на Вооруженные силы Украины, как на какого-то козла отпущения, всю тяжесть войны.

"Пусть они себе воюют, а мы себе здесь будем заниматься своим делом". Это очень четко ощущается теперь, когда возобновились дискуссии о новом законе о мобилизации. А защита Родины должна быть общенародным делом. И таким образом, мы должны почувствовать свою причастность к Вооруженным силам Украины, должны все сделать для того, чтобы мы как народ могли победы в той войне. Иначе мы презираем Вооруженные силы. Мы хотим переложить на них нашу ответственность. И мы тогда действительно не чувствуем, чем живут наши воины. Они там воюют, а мы живем так, словно войны не было. Не это ли пренебрежение? Думаю, что да", — резюмировал Блаженнейший Святослав Шевчук.

Напомним, стало известно, когда заработает новый закон о мобилизации.

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