"Мы и дальше будем поддерживать украинцев", — Байден об итогах двух месяцев войны России против Украины

"Мы и дальше будем поддерживать украинцев", — Байден об итогах двух месяцев войны России против Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал, что США будут продолжать помогать Украине бороться против агрессии России.

Байден подчеркнул, что Украина уже два месяца сдерживает российское наступление.

Об этом президент США написал в Twitter.

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"Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти", — констатировал Байден.

Президент США заверил, что "мы будем и дальше поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли".

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украины для борьбы с РФ. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер ожидает новых заявлений о помощи США Украине уже на следующей неделе.

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