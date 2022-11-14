"Мы идем дальше, шаг за шагом освобождаем оккупированные территории": речь Зеленского в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский, в понедельник, 14 ноября приехал в Херсон, который украинские военные освободили от армии России накануне – 11 ноября.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский во время общения со СМИ подчеркнул, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь.

"Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне – лучшие герои нашей страны. Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии", – сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.

"Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский акцентировал, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать восторженное.

"Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому (русские войска. – ред.) отошли или сбежали – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области", – резюмировал Владимир Зеленский.

Освобождение Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября, в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляют вещание украинского телевидения и радио.

В понедельник, 14 ноября в Херсон приехал президент Владимир Зеленский, он также принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

Читайте также: