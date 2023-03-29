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"Мы идем за вами": партизаны обратились с предупреждением к коллаборантам Донецкой области (видео)

"Мы идем за вами": партизаны обратились с предупреждением к коллаборантам Донецкой области (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1287
Время на прочтение
1 мин
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"Мы идем за вами": партизаны обратились с предупреждением к коллаборантам Донецкой области (видео)

Фото: скриншот с видео

Партизаны записали видео с предупреждением предателей, в частности из Нацполиции Донецкой области.

Участники группы "Спротив Nації" записали видео с предупреждением к предателям Украины в Донецкой области и заявили, что коллаборанты найдут единственную "награду", на которую заслуживают — с ними разберутся украинские партизаны.

Соответствующее обращение они разместили в своем Telegram-канале.

"На связи партизаны Украины. Как вы можете заметить, последнее время мы активизировались – и в Херсонской и Запорожской областях видны результаты нашей работы. Теперь настало время очищать Донецкую область от коллаборантов и приспешников оккупантов. Бывшие сотрудники Национальной полиции, которые предали народ Украины в Волновахе, спокойные дни закончиличь, мы идем за вами", — говорится в обращении.

Напомним, в Мариуполе партизаны подорвали автомобиль "начальника полиции" Москвина (видео).

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