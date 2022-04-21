"Мы их доломаем": Арестович прогнозирует позиционную войну РФ против Украины и новое наступление оккупантов

В ближайшее время Украину ожидает позиционная война, поскольку РФ постарается подготовить срочников, чтобы бросить их на поле боя.

Для этого оккупантам понадобится 2-3 месяца.

Об этом 21 апреля на брифинге сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Нас ждет позиционная война, попытки РФ объявлять перемирие, вести переговоры, создавать гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы. Но есть ли у них эти силы? Эти силы – это срочники, которых начали призывать в армию от 1 апреля. Им понадобится 2-3 месяца для того, чтобы минимально подготовить, снять с хранения запасы оружия и военной техники, а его качество мы видим, и что-то попытаться сделать снова.За это время их начнут ломать экономические санкции, ВСУ и другие силы обороны получат западную оружие и мы еще посмотрим, кто кого доломает. И мы их доломаем", — сказал Арестович.

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