"Мы их колошматили хорошо": как жители Херсона подпольно боролись с оккупационным режимом и ждали ВСУ

Почти каждый день партизаны раскрашивали стены города для давления на оккупантов и поднятия морального духа жителей.

Центр национального сопротивления продолжает публиковать видео с теми, кто активно сопротивлялся оккупации в Херсоне. В этот раз героем ролика стал Олег, один из жителей, активно помогавший и веривший в Силы обороны Украины.

Об этом идет речь на сайте Центра.

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Каждый день в оккупации жители Херсона продолжали сопротивляться оккупации. Почти каждый день мужчина совместно с единомышленниками раскрашивал стены города для давления на оккупантов и полнятия морального духа жителей. Также партизаны ставили фейковые камеры, чтобы дезориентировать врага.

"Мы не знали, будет ли у нас связь, свет. Мы скачивали разные инструкции, хранили на телефонах и передавали своим знакомым по разным районам. Было очень много групп (партизан — ред.). Ребята работали сознательно. Брали и делали свое дело. Мы выходили, собирались в подвалах знакомых. Потом брали велосипеды и самокаты и раскрашивали: "ВСУ уже идут", "ВСУ уже рядом" и убегали, потому что все понимали о последствиях. Они (оккупанты — ред.) ночью боялись выходить, потому что мы их хорошо колошматили", — рассказал Олег.

По его словам, для организации сопротивления они использовали инструкции Центра, которые доступны по ссылке.

Оккупационные войска ежедневно массированно обстреливают Херсон

После освобождения Херсона 11 ноября Россия ежедневно активно обстреливает город. 27 ноября Россия нанесла удар по линиям электропередач в Херсоне, питающим областной центр.

В британской разведке отметили, что освобожденный войсками Украины Херсон остается уязвимым, поскольку он в радиусе действия российской артиллерии, которая ежедневно бьет по городу, в том числе из РСЗО "Град".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

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