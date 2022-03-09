"Мы их лупим по всем направлениям": Данилов уверен, что победа будет за нами — это прогнозы разведсообщества США

"Мы их лупим по всем направлениям": Данилов уверен, что победа будет за нами — это прогнозы разведсообщества США

По его словам, украинская армия победит, но и не стоит недооценивать врага

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украина победит в войне с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"Победа будет за нами. Это прогнозы разведсообщества США. Будет ли сложно? Да, потому что не стоит недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но они как саранча ползут. Но мы знаем, что мы выстоим, что это наша земля, нам некуда отступать, и мы будем ее защищать", — сказал он.

Напомним, что 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Запрет на импорт нефти и газа из России имеет мощную двухпартийную поддержку США, сказал Байден.

ТСН.ua