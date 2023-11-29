"Мы их уничтожаем, а они прут и прут": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки и агонии оккупантов

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что россияне сконцентрировали все внимание на Авдеевском направлении.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“По состоянию на данный момент ситуация на Авдеевском направлении ничем не отличается от предыдущих дней. Пока погодные условия таковы, что действительно мешают россиянам вести очень активные наступательные действия и использовать технику, сегодня даже дроны не летают. А вчера была солнечная погода и летело все. Сейчас погода такова, что снова играет нам на руку. Противник круглосуточно применяет артиллерию», — заметил Цехоцкий.

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка, россияне все внимание сконцентрировали на Авдеевском направлении.

“У них уже такая агония, что им нужно в эту Авдеевку зайти и окружить ее. Лечь там, но захватить. Мы их уничтожаем, а они прут и прут. Россияне все внимание сконцентрировали на Авдеевском направлении. Руководство армии РФ постоянно лжет своим военным о каких-то успехах. И это подталкивает этих тушек идти в наступление, идти на штурм. А для ВСУ – это цели, которые нужно уничтожить”, – подчеркнул Цехоцкий.

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