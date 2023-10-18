"Мы им конфеты раздавали, а они сдавали нас": военный рассказал историю о детях из Донецка

Жительница Львова Вера Боруславская рассказала историю, которую ей пересказал военный 79-й десантно-штурмовой бригады – как оккупанты заставляли детей из Донецка сдавать позиции ВСУ.

Об этом она написала в Facebook.

По словам женщины, она ехала на автобусе во Львове. Когда она зашла – военный предложил уступить ее место, но она отказалась, поскольку видно было, что самому бойцу будет комфортнее сидеть.

"79-я десантно-штурмовая (если я хорошо запомнила номер), сказал военный, взяв мою руку. После чего начал благодарить за то, что мы есть. В ответ я сказала, что мы есть, благодаря им. Парень достал телефон и показал фото своей бригады, грустно сказав, что половины уже нет", — пересказала разговор с военным женщина.

После этого защитник сказал, что у него новая форма, но в душе у него пусто после событий на фронте.

Военный рассказал, что приехал во Львов на реабилитацию. Во время разговора он все время заикался и сильно жмурился, видно было, что каждое слово ему давалось нелегко.

"Я изо всех сил держалась, чтобы не заплакать. Не из жалости, а из чувства благодарности и одновременно собственного бессилия...", — говорит Вера.

Затем боец достал из кармана конфету и попросил Веру взять ее, потому что больше ничего у него не было. А потом достал еще одну для детей Веры.

Конфеты от военного/Фото/ Facebook: Вера Боруславская

Он рассказал, что эти сладости они раздавали детям в Донецке, а те сдавали военных, потому что их заставляли это делать.

"Эти конфеты из Донецка, мы их детям раздавали, а они сдавали нас. Дети не умышленно, их заставляли. Мы им конфеты, они нам гранаты в окоп, вздохнув, продолжил", — рассказала женщина.

"Спасибо Вам, поправляйтесь и берегите себя, — сказала я на прощание. Парень пожал мне руку. Я вышла из автобуса и пошла на работу, так и держа эти две конфеты, как более ценного подарка у меня не было. А знаете, что хуже всего? Когда я выходила, многие вздохнули с облегчением, что этот разговор закончился", — резюмировала женщина.

Напомним, в Запорожье повреждено более 40 домов после ночной атаки — фото с места событий.

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