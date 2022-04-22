"Мы — как рабы для России": пленный из ОРДЛО рассказал о дедовщине и издевательствах россиян

Россияне используют мобилизованных из ОРДЛО фактически в качестве рабов, принуждая их к тяжелому труду.
Мобилизированные из ОРДЛО рады попасть в украинский плен, ведь российское командование над ними издевается.
Об этом СБУ рассказал пленный, которого заставили воевать боевики так называемой "ДНР".
Житель оккупированного города Чистяково (бывший Торез) рассказал, что принудительно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами. Для "новобранцев" было настоящим шоком, когда их отправили на войну с Украиной без какой-либо предварительной подготовки.
Однако воевать жителям ОРДЛО так и не пришлось. Россияне использовали их для копания окопов.
"Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки", — отмечает мужчина.
В свободное время командование оккупантов издевалось над подчиненными "по всем законам дедовщины".
"Когда мы были в лесу, ему (прим: российскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал у головы стрелять. А другого нашел, так взял двух человек, сказал, чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять у головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", — рассказал пленный.
Напомним, что разведка получила аудиоперехват разговора российских военных о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной в Луганской области.
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