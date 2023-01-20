"Мы любили маму до бесконечности": сын погибшей в Днепре волонтерки написал трогательное письмо

В Днепре в результате российского ракетного удара по многоэтажке 14 января погибла 38-летняя стоматолог и волонтер Ирина Саламатенко. У женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

Муж погибшей опубликовал трогательное письмо сына маме и всем, кто пришел попрощаться с ней.

"Я не исправил ни одного слова. Это его текст, который я с его разрешения опубликую в ее память и в ее честь", — отметил Игорь.

Мальчик рассказал, что мама помогала украинским защитникам бороться за нашу свободу. А погибла из-за "бункерных уродов", которых он никогда не простит и будет проклинать до конца жизни вместе со своей семьей и всей Украиной.

ТСН.ua публикует полный текст письма мальчика:

"Невозможно передать словами, насколько это огромная трагедия для нашей семьи, для нашего района, для нашего города, для меня. Моя мама была самой прекрасной, красивой, умной и доброй девушкой, которую я когда либо знал. Такого человека как моя мамочка просто невозможно описать словами, нет таких философов которые смогли бы подобрать такие слова, нет таких словарей которые могли б содержать те слова, которые подходят к ее доброте, характеру и душе. Как говорит мой папа, "она была уникальна". И она действительно, была просто идеальна во всём.

Фото: Суспільне

Мы любили маму до бесконечности, и будем любить, ее улыбка заставляла улыбаться остальных, ее теплые слова заставляли чувствовать это самое тепло в груди, а её красота и внешность завораживала взгляд. Она была стоматологом и волонтером, которая помогала нашим воинам бороться за нас и за нашу свободу. Нагоняет черноты и столь трагичная смерть, которая произошла по вине этих бункерных ублюдков, которых мы никогда не простим и будем проклинать до конца времён всей семьёй, всей Украиной.

Фото: Суспільне

Тем не менее, я счастлив за маму, что за её, к огромному сожалению, столь короткую жизнь, она жила ею во всех существующих в мире красках, мы всей семьёй часто путешествовали, любили и будем любить друг друга, вместе обнимались, смеялись, плакали, всегда были вместе, несмотря на обстоятельства и физические расстояния между нами, мы всегда были, есть, и будем одной и крепкой семьёй. Пускай мы теперь не можем увидеть маму в нашей квартире, услышать её прекрасный ангельский голос, не можем покушать мамин вкуснейший борщик, которому могли позавидовать все повара мира, теперь я не смогу услышать её вечные "застели кровать" и "почисти зубы", я не могу написать ей, что у меня болит голова и спросить, какие таблетки выпить чтоб полегчало, но тем не менее она осталась с нами, она никуда не ушла. Я уверен, что мама прямо сейчас, в этом зале, стоит рядом со мной и крепко обнимает, я чувствую её любовь, её теплоту, её заботу. Я знаю, что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами, и я буду делать все, чтобы, наблюдая со стороны, Ирочка продолжала мной гордится.

Фото: Суспільне

Она была моей жизнью, и осталась моей жизнью, нашей жизнью, она рядом с нами, и внутри нас, и мы никогда не забудем маму, мы будем любить ее до конца времён, пока не воссоединимся снова на мягких и пушистых облаках. Я люблю тебя, спи спокойно, мой ангелочек".

Ракетный удар по Днепру

14 января российская ракета Х-22 ударила по жилой многоэтажке в Днепре. Погибли 46 мирных жителей. Еще 80 человек получили ранения. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Жертв все больше: в Днепре продолжают распознавать тела

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