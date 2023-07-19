"Мы можем сломать оборону РФ": аналитик рассказал о нуждах ВСУ

После последней онлайн встречи в формате "Рамштайн" партнеры Украины увеличат производство для ВСУ не только боеприпасов западного калибра 155 мм, но и производство "советских" калибров в странах Восточной Европы.

Об этом в комментарии Military Media Center рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Это очень важно, потому что под обеспечение наших потребностей запускается вся военная инфраструктура", – сказал эксперт.

Он отметил, что в среде военных в странах-союзниках есть "полное понимание", что украинская армия в нынешних условиях не может применить другую тактику наступления, кроме как постепенное сокращение военного потенциала врага.

По словам аналитика, в условиях тотального ракетного преимущества, в условиях тотального авиационного превосходства врага, учитывая готовившиеся много месяцев оборонительные рубежи, идет постепенная, планомерная работа украинской армии. Украинские военные в контрбатарейной борьбе с помощью высокоточных снарядов снижают оборонные способности россиян.

"Мы не можем себе позволить действовать как россияне, бросаться в "мясные" штурмы", – отметил он.

Он добавил, что Россия будет пытаться использовать этот период, который может занять еще недели, чтобы деморализовать партнеров Украины и украинское общество.

"Но логика наступления имеет свои этапы и сейчас снижение боевого потенциала врага является единственной возможностью, чтобы позже сломать его оборону. Нам нужно набраться терпения, наши партнеры понимают это", — резюмировал он.

Напомним, ВСУ продвинулись на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении и нанесли оккупантам потери в живой силе и технике.

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