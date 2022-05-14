"Мы на их Родине": оккупант из Бурятии жалуется матери на отсутствие "патриотизма" в армии РФ

"Мы на их Родине": оккупант из Бурятии жалуется матери на отсутствие "патриотизма" в армии РФ

Российский оккупант, родом из Бурятии, рассказал матери об отсутствии патриотизма в армии РФ.

Захватчик считает, что ему нужно ехать из Украины и увольняться из армии.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с матерью, опубликованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант из 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, рассказал матери, что он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

"Чего они сдаваться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием", — говорит российский оккупант.

Удивленная россиянка спрашивает у сына о "патриотизме", на что тот отвечает, что командир его батареи еще в начале войны выстрелил себе в ногу, чтобы не воевать." На это его мать заявляет, что тогда Запад может начать войну против РФ, однако россиянин говорит, что может только тогда Путин опомнится.

"Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей – нет… Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или присоединяют к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится …У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в россии", — отвечает матери оккупант.

Напомним, в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых россиян с острова Змеиный. Из сорока связистов вооруженных сил РФ, отправленных туда, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших.

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