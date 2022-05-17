"Мы на передовой, как солдаты": в прифронтовом селе на Запорожье местные не теряют чувство юмора, чтобы выжить

"Мы на передовой, как солдаты": в прифронтовом селе на Запорожье местные не теряют чувство юмора, чтобы выжить

В селе Камянское возле серой зоны в Запорожье остались смелые женщины 60+, которым помогает пережить эти времена их чувство юмора.

В населенном пункте три десятка человек. Женщины едва ходят, пользуются палками, но при этом сажают огороды, ремонтируют окна после обстрелов и собирают яйца кур, чтобы накормить солдат, говорится в ТСН.

«Сначала земля как на дрожях – бух-бух-бух, а потом как бык ревет, и по нам все, а небо красно-белое, у погреба стоишь, молишься Богу, чтобы живы были. Мы здесь на передовой, как солдаты», — говорит жительница села Оля.

Женщина опирается на палку и хохочет над каждым снарядом, который пытался ее убить. «Железаки летали разрезающие тело – два раза чуть меня не убило, спасало меня, что наклонилась и отклонялась, а потом оно горячее как кипяток», — рассказывает женщина.

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У них в селе осталось 30 человек, все пенсионеры, которые остались без пенсий. Госпожа Оли удивительно, что кому-то здесь может быть страшно, потому что украинские военные их защищают. Ей немного разбило дом и вынесло форточки, но она все подремонтировала, как сумела. Успокаивает нервы в огороде. «Надо отвлекаться, потому что можно сойти с ума», — убеждает женщина.

Здесь одинаковы истории на всех. «И тяжелое, и летит, и как танк стреляет ночью, а потом летит. Кто в погребе, кто в доме. Я в доме жду, когда прилетит», – рассказывает местная жительница.

Здесь развалены дома, которые были для кого родным домом. Одна из главных причин, почему сюда не возвращаются люди – отсутствие света, провода оборваны. Оставшихся кур соседи пытаются подкармливать, а яйца собирать, чтобы подкармливать еще и солдат.

В доме на краю села живет Зина, во время войны в 42 году, она родилась в погребе. Удивляется – как это так даже здесь смерти не удается победить.«И щеночек у нас родился военный в конце марта. Надо же, люди умирают, а оно родилось. Шариком назвали», – рассказывает женщина.

На жизнь почти на передовой не сетует. «Нас кормят как на убой, мне жаль скитающихся. Наелся и лежишь, вот мы так бесполезны",- говорит она.

Женщина показывает, как ее дом был расстрелян. «Только меня не нашли, потому что я в углу где-то спрячусь, окон конечно нет», — говорит женщина.

Осколки попрашивали окна и печь, но стены устояли, и ничего, что дымоход пробит. «Радость – мой дом. Я же останусь здесь жить», — говорит женщина.

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