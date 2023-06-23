Мы на пороге кардинальных перемен относительно Крыма: Чубаров о значении Чонгарского моста для оккупантов

Из-за удара по Чонгарскому мосту на административной границе с временно оккупированным Крымом логистика российских военных значительно усложнилась, ведь основной грузовой поток российских оккупантов с военной техникой и боекомплектом проходил по мосту через Чонгарский пролив.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДOM глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, теперь этот поток придется осуществлять через Каланчак и Чаплинку: «А это очень усложняет движение и дороги гораздо слабее, чем трасса в Джанкой, оккупированный Мелитополь, Мариуполь и дальше на Ростов. Поэтому можно сказать, что ударом по мосту очень ослаблены возможности России поставлять значительную часть военного снаряжения и боеприпасов”.

Чубаров отметил, что россияне пытаются скрывать информацию о состоянии Керченского моста, несмотря на рапорты о том, что мост отремонтирован после прошлогоднего подрыва: Тем не менее, они очень дозируют пропуск грузовых поездов, пассажирские идут по графику. Ограничено проезд и грузовых автомобилей”.

В качестве дополнительных возможностей весной этого года россияне запустили паромную переправу, рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа: «По крайней мере, было распоряжение руководства страны-агрессора о выделении 80 млн долларов для восстановления паромной переправы с территории России на территорию оккупированного Крыма. Для этих целей предназначено 6 паромов”.

Но, пожалуй, этого недостаточно, поэтому сухопутный коридор для российских оккупационных войск имел и имеет особое значение в Крыму, заметил Чубаров: "Поэтому мне кажется, все внимание сейчас уделяется Крымскому мосту".

Он резюмировал: “Думаю, все обратили внимание на то, что несколько дней назад министр обороны страны-агрессора даже пытался предупредить о том, что они не допустят, чтобы по мосту были нанесены удары. Значит они чувствуют, что эти удары скоро могут быть. Тем более соответствующее оружие, насколько мы понимаем, у Вооруженных сил Украины есть”.

Напомним, 22 июня российские коллаборанты, в том числе самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов и российский гауляйтер из Херсона Владимир Сальдо, заявили об ударе по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсона в Крым.

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