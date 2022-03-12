"Мы на стороне дипломатии": Турция не будет вводить газовые санкции против России

"Мы на стороне дипломатии": Турция не будет вводить газовые санкции против России

Анкара выступает за дипломатию.

Турция не будет присоединяться к международным санкциям против России из-за войны с Украиной.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, сообщает Sabah.

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"Наш президент заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом", — отметил он.

Тем временем Европейский Союз готовит поэтапный план отказа от российского газа, нефти и угля до 2027 года. План отказа будет готов к концу мая 2022 года.

ТСН.ua