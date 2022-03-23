"В Украине стреляет каждый куст, каждое окно": военный эксперт рассказал о слабом месте армии РФ

По мнению Жданова, украинцы сегодня овладевают чем-то вроде модели обороны Швейцарии.

Соблюдение жесткой иерархии военными РФ проигрывает децентрализации, присущей украинским защитникам, такое мнение Радио НВ выразил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это коренным образом изменяет ход боевых действий. Российская армия слишком вертикально интегрирована: бойцы и командиры на местах ничего не делают, пока не получат приказ.

По мнению Жданова, украинцы сегодня овладевают чем-то вроде модели обороны Швейцарии.

"Страна никогда не воевала и у них эта оборона существует теоретически, а мы уже приобретаем боевой опыт. Думаю, что в будущем это будет основой построения нашей концепции национальной безопасности Украины. [Модель] показала наибольшую эффективность, потому что когда воюет население, народ, нация, ее победить невозможно. Когда стреляет по противнику каждый куст, каждое окно, то успеха в такой стране противник никогда не будет", — отмечает эксперт Олег Жданов.

Украинская армия продемонстрировала децентрализацию, а иногда это похоже на махновщину, когда обычные люди отлавливают кафиров, а рядом с ним работают терроборона, СБУ, ВСУ или другие. Поэтому эксперт считает, что такая низовая инициатива является одним из самых больших преимуществ Украины.

"Мы наносим такое огневое поражение, которое лишает боеспособности российские части. Они вынуждены отводить свои части для того, чтобы восполнить потери или восстановить боеспособность. С [первым] есть большие проблемы, потому что на сегодняшний день мы не наблюдаем оперативного накопления резервов РФ. Они пытаются собрать личный состав, но пока у них ничего не выходит", — отметил он.

Напомним, глава МИД утверждает, что способность Украины победить своего большего соседа базируется на трех столпах: украинская выносливость, поставка оружия и санкции Запада.

"Мы всегда осознавали, что с нами не будет страны, которая будет биться бок о бок, что это будет крест, который мы должны нести. Но чтобы помочь нам, страны могут сделать две вещи: прислать нам необходимое оружие и ввести санкции", – добавил он.

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