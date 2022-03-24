"Мы найдем каждого": Верещук сообщила о пытках, которым подвергаются украинцы в плену оккупантов

"Мы найдем каждого": Верещук сообщила о пытках, которым подвергаются украинцы в плену оккупантов

Министр предупредила российских военных об ответственности в Гаагском суде.

Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что получает от украинцев, которым удалось вырваться из российского плена, сообщение о применении к ним пыток.

Об этом министр сказала в видеообращении 24 марта.

"Последние дни получаю немало сообщений от людей, которым удалось спастись из плена оккупантов. Они сообщают о случаях применения пыток к пленным. Хочу сейчас публично подчеркнуть, что мы найдем каждого российского военного, прибегающих к военным преступлениям, и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском суде", – заявила Верещук.

"Современные технологии позволяют сегодня легко проводить такой поиск. Хочу, чтобы все российские военные, слышащие мое обращение, знали, что никому не дадим избежать наказания за совершенные преступления. Никому! Не думайте, что ваши фамилии нам не известны", — отметила вицепремьер.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 24 марта

Напомним, 24 марта Украина и Россия провели первый полноценный обмен военнопленными. В частности, домой вернутся 19 украинских гражданских моряков с судна "Сапфир" и 10 украинских защитников.