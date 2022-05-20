Мы назвали ее "Мапа": жители Гостомеля рассказали о подарке, который помог ребенку пережить ужасы оккупации

Жительница Гостомеля Ирина Шкорнякова рассказала, как во время эвакуации из оккупированного Гостомеля ее обессиленная мать подарила незнакомому ребенку игрушку.

Впоследствии в социальных сетях родители поблагодарили небезразличных украинцев за помощь, ведь именно этот подарок помог ребенку пережить ужасы оккупации.

Об этом в Facebook написала Ирина Шкорнякова.

Она рассказала, что ее родители пережили ужасы оккупации в Гостомеле. Ирина пыталась спасти своих родных, однако ей говорили, что это невозможно. Со временем родственникам женщины удалось вырваться в Киев. Они были утомлены и голодны. Люди рассказали о том, как в их квартиру ворвались оккупанты и угрожали им оружием. После этого они были вынуждены жить в подвале, потому что их никто не отпускал. Также они находились в тюрьме в Буче, где в подвалах была вода до колен, а местный священник просил помочь похоронить тела погибших.

"И среди всего этого ужаса, у моей мамы в сумке каким-то чудом, была с собой связанная ею собственноручно игрушка обезьяны. И когда уже не было сил идти и перспектив выжить, и обессилевшая мама уже не могла никуда идти и сказала об этом вслух папе — именно в этот момент услышала плач ребенка возле себя и отдала ему игрушку, детка успокоилась. Чудом откуда-то сразу у мамы появились силы и подъехал эвакуационный автобус. И вот нашлась эта игрушка, что мама отдала ребенку в самом аду Гостомеля", – рассказала Ирина.

Впоследствии в социальных сетях опубликовали сообщение тех же людей, чьему ребенку подарили игрушку. Они поблагодарили неравнодушных, поскольку это помогло ребенку пережить ужасы оккупации.

Фото: Ирина Скорникова

Фото: Ирина Скорникова

Напомним, в Киевской области задержали предателя, который помогал оккупантам.

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