"Мы не боимся, на каждый удар будет жесткий ответ" – Ермак о массированном ракетном обстреле Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на каждый удар России будет жесткий ответ, комментируя массированный ракетный обстрел Украины в понедельник, 10 октября.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Россияне – позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Будут отвечать целые поколения россиян", – подчеркнул он.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины продолжат идти вперед и уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием.

"Эти удары делают нас еще злее. Эти удары лишь ускорят наше движение вперед. Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее", — резюмировал Ермак.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты утром выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них – сбили силы ПВО.

Детальнее о ракетном ударе России по Киеву и ряду других городов читайте в материале ТСН.ua.

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