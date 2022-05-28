"Мы не дадим ему такую возможность": Жданов рассказал, что именно Путин может объявить победой на Донбассе

"Мы не дадим ему такую возможность": Жданов рассказал, что именно Путин может объявить победой на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов считает, что единственной хоть какой-то победой на Донбассе президент России Владимир Путин может объявить захват Северодонецка, вокруг которого сейчас продолжаются бои.

Однако у украинских военных есть все шансы удержать этот город.

Об этом Жданов рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 28 мая.

"Все зависит от Вооруженных сил Украины. Я думаю, что мы не дадим ему (Путину – ред.) такую возможность. И единственная победа, которую он может в ближайшее время объявить, и, кстати, они уже почти объявили, – это Северодонецк. И у нас есть все шансы удержать этот город", — заметил военный эксперт.

"Тогда для Российской Федерации не будет в ближайшее время вообще ничего для объявления", – добавил он.

Напомним, ранее в этот же день Жданов сообщил, что в гостинице "Мир" Северодонецка продолжаются боевые действия, и российские войска пытаются закрепиться в здании. Однако в целом сам город находится под контролем ВСУ.

Бои за Северодонецк становятся более жестокими, но город не в окружении

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