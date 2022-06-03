"Мы не делаем всего возможного": в Германии рассказали о причинах бояться помогать Украине

"Мы не делаем всего возможного": в Германии рассказали о причинах бояться помогать Украине

Министр считает, что максимальная помощь Украине означала бы вступление Германии в войну против РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой.

Об этом сообщает Bild.

Хабек считает, что максимальная помощь Украине означала бы вступление Германии в войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.

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"Мы не делаем всего возможного... мы не хотим и не должны становиться участниками войны. Не только из-за страха за жизнь наших солдат, которые погибнут на поле боя, но и потому, что так мы проложим путь к глобальной войне. Поэтому мы не делаем все, что можем. Но делаем все, что сейчас ответственно делать, чтобы помочь Украине", – сказал министр.

По словам Хабека, Берлин "поддерживает Украину в ее военных целях". Он добавил, что Украина сама определит, что для нее будет успешным завершением войны.

"Успешно завершить войну – значит, не проиграть. Победа – это открытое понятие. Я не хочу строить предположение, что все это может означать, но есть много способов успешно закончить эту войну... в какой-то момент появится дипломатическая возможность. Конечно, эта возможность может появиться только тогда, когда Путин больше не сможет побеждать в военном отношении", – отметил Хабек.

Напомним, министер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает для Украины статус кандидата в Европейский союз и спрогнозировала, что решение по этому поводу будет принято в ближайшее время.

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