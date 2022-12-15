Мы не должны бояться убивать россиян – Залужный

Валерий Залужный рассказал о главных навыках и опыте, которые украинские военные приобрели с 2014 года.

Украинцы не должны бояться убивать россиян и любых других врагов.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в интервью The Economist.

"Все, что мы делали, когда началась масштабная агрессия, — это реализовывали не только знания, которые мы уже имели в 2014 году, но и навыки и опыт, которые мы получили с тех пор. И самый важный опыт, который мы имели и который мы практикуем почти как религию, это то, что россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и главное, мы не должны бояться этого делать. И это то, что мы делаем", – сказал он.

Напомним, Залужный рассказал, кто для него пример. Это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

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