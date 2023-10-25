"Мы не должны допустить ошибку": премьер-министр Италии Мелони выступила с заявлением о помощи Украине

Европа не должна ослаблять свою общую поддержку Украины на фоне помощи Израилю, на который напали боевики ХАМАСа.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Reuters.

По ее словам, Европа не должна ослаблять свою общую поддержку Украины, поскольку она предлагает солидарность Израилю после разрушительного нападения исламистской группировки ХАМАС в начале этого месяца.

"Мы не должны допустить ошибку, ослабив нашу общую поддержку Украины", - заявила Мелони в Сенате перед встречей лидеров Европейского Союза.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что применение нашими военными баллистических ракет ATACMS "превысило все ожидания".

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