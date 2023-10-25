"Мы не должны допустить ошибку": премьер-министр Италии Мелони выступила с заявлением о помощи Украине

Чиновница сделала заявление перед встречей лидеров Европейского Союза.
Европа не должна ослаблять свою общую поддержку Украины на фоне помощи Израилю, на который напали боевики ХАМАСа.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Reuters.
По ее словам, Европа не должна ослаблять свою общую поддержку Украины, поскольку она предлагает солидарность Израилю после разрушительного нападения исламистской группировки ХАМАС в начале этого месяца.
"Мы не должны допустить ошибку, ослабив нашу общую поддержку Украины", - заявила Мелони в Сенате перед встречей лидеров Европейского Союза.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что применение нашими военными баллистических ракет ATACMS "превысило все ожидания".
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