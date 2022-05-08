"Мы не думали, что в 21 веке появится новый нацизм – это рашизм": Тина Кароль об ужасной войне

Сегодня, 8 мая, в Берлине состоялось памятное мероприятие по возложению цветов к мемориалу в Тиргартене по случаю Дня памяти и примирения, а также 77-й годовщины освобождения Европы от национал-социализма.

На мероприятии присутствовала и украинская певица Тина Кароль, которая исполнила гимн Украины.

Тина Король в Берлине / facebook.com/tina.karol

Как признается исполнительница, для нее это особенно важное событие. Ведь ее дед также стоял в Берлине 8 мая 1945 года, когда защищал свое и будущее поколение от нацизма. Никто никогда не хотел, чтобы эти ужасные события повторились. Впрочем, украинцы должны снова защищать свою страну – от рашизма.

"Сегодня звучал гимн. Для меня это самая важная песня в мире, самая сложная. Она звучит всегда с тремором в голосе. Мой дед стоял 8 мая в Берлине и защищал наше поколение. Мое поколение знало о войне, но никогда ее не чувствовало. Мы никогда не думали, что в 21 веке появится новый нацизм — это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивать наше право на самоидентификацию, наше право на нацию, язык, культурное наследие", — отметила Тина Кароль.

Исполнительница рассказала, что она не стоит в стороне. Она сражается на информационном фронте. Певица ездит с концертами в разные страны и рассказывает всему миру об ужасной войне, которую развязала Россия. Завтра, 9 мая, Кароль отправится в Японию. Певица собирается посетить Хиросиму.

"Я еду завтра в Японию, потому что Япония поддерживает Украину. Они знают, что такое война. Непосредственно я буду посещать Хиросиму. Я не знаю, что увижу, но я знаю, что нас ждут, мы будем говорить об Украине во всем мире. Самая главная наша задача, чтобы никто не привык", — рассказала Кароль в эфире телемарафона.

Напомним, 8 и 9 мая в эфире марафона "Единые новости" зрители могут посмотреть специальные новостные выпуски, которые ТСН проведет из Берлина. Ведущими эфира стали Наталья Мосейчук и Руслан Шапиров, а также Алла Мазур.

Читайте также: